Tor Project geeft website anti-censuurtool Snowflake 'hoognodige' make-over

Het Tor Project heeft de website van anti-censuurtool Snowflake naar eigen zeggen een 'hoognodige' make-over gegeven. Via Snowflake kunnen vrijwilligers in hun browser een proxy draaien waardoor mensen in autoritaire regimes verbinding met het Tor-netwerk kunnen maken. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken.

Het Tor-netwerk bestaat uit allerlei servers van vrijwilligers die het verkeer van Tor-gebruikers verwerken. Zo is de eerste server de entry guard, die het verzoek van de Tor-gebruiker naar de relay-node doorstuurt. Vervolgens gaat het van deze server naar de exitnode, die het verzoek naar het internet stuurt. In sommige landen waar internetcensuur heerst kunnen providers het Tor-verkeer blokkeren.

Als oplossing beschikt Tor Browser over pluggable transports. Daarbij wordt het Tor-verkeer omgevormd tot onschuldig lijkend verkeer. Op deze manier zien partijen die het verkeer monitoren niets verdachts en kunnen gebruikers toch van het Tor-netwerk gebruikmaken. Snowflake zorgt ervoor dat Tor-gebruikers in landen met internetcensuur via de browser van een vrijwilliger in een ander land verbinding kunnen maken met het Tor-netwerk. Het enige dat vrijwilligers hoeven te doen is het installeren van een Chrome-, Edge- of Firefox-extensie.

Vrijwilligers hoeven zich volgens het Tor Project ook geen zorgen te maken over welke websites mensen via hun proxy bezoeken, aangezien het zichtbare ip-adres het ip-adres van de exitnode is en niet dat van de vrijwilliger. Volgens het Tor Project zijn er ruim 127.000 Snowflake-proxies actief. De oorspronkelijke Snowflake-website was volgens het Tor Project aan een 'hoognodige' make-over toe, die inmiddels is doorgevoerd. Dit zou de website toegankelijker, duidelijker een eenvoudiger te navigeren moeten maken, aldus Pavel Zoneff van het Tor Project.