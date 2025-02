Gemeente Arnhem lekt gevoelige persoonsgegevens tientallen inwoners

De gemeente Arnhem heeft van tientallen inwoners gevoelige persoonsgegevens gelekt. De data werd gestolen bij een ransomware-aanval op een ict-leverancier van de gemeente. Een deel van de buitgemaakte gegevens is eind januari op internet gepubliceerd. Dat heeft burgemeester Marcouch deze week in een brief aan de gemeenteraad laten weten.

"Zodra het datalek bekend werd, heeft onze ict-leverancier de hackers direct uit het systeem gezet en technische maatregelen genomen. We hebben dit datalek opgenomen in ons datalekkenregister en bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld, de organisatie die toezicht houdt op bescherming van persoonsgegevens. De Informatiebeveiligingsdienst van de VNG heeft mede namens de gemeente Arnhem aangifte gedaan bij de politie", aldus de burgemeester.

Marcouch stelt dat de gemeente de door de aanvallers aangeboden bestanden heeft gedownload. "Vanwege de instabiliteit van de website heeft het ons tijd gekost om bestanden veilig te downloaden en helder te krijgen welke gegevens precies zijn gepubliceerd." Hoe de aanval mogelijk was laat de burgemeester niet weten. "Helaas zijn hackaanvallen aan de orde van de dag, en kunnen zelfs de best beschermde systemen geraakt worden. Het is een realiteit waaraan het moeilijk wennen is. Samen kunnen wij ons verweren."

De gemeente heeft inwoners van wie de gegevens zijn gepubliceerd én de inwoners van wie gegevens niet zijn gepubliceerd maar van wie mogelijk gegevens zijn gezien en/of gestolen, geïnformeerd en hulp aangeboden mochten zij last gaan ondervinden van het datalek, merkt Marcouch op. Om wat voor soort persoonsgegevens het gaat is niet bekendgemaakt.