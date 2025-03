VS meldt actief misbruik van lek in end-of-life Cisco vpn-routers

Aanvallers maken actief misbruik van een kwetsbaarheid in Cisco small business vpn-routers. Daarvoor waarschuwt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. De Cisco-routers in kwestie zijn end-of-life en hebben geen beveiligingsupdate voor de aangevallen kwetsbaarheid. Via het beveiligingslek (CVE-2023-20118) kan een aanvaller die als admin op de managementinterface kan inloggen code als root uitvoeren.

Een aanvaller die niet over admin-inloggegevens beschikt zou CVE-2023-20118 met een andere kwetsbaarheid combineren. De kwetsbare routers (RV016, RV042, RV042G, RV082, RV320 en RV325) bevatten meerdere beveiligingslekken waardoor dit mogelijk is. Bij de waarschuwing voor de kwetsbaarheid in januari 2023 liet Cisco al weten dat de routers end-of-life zijn en geen updates meer ontvangen. Organisaties en beheerders werden dan ook opgeroepen de apparaten te vervangen en het CISA geeft nu hetzelfde advies.