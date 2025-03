EFF lanceert gratis tool om IMSI-catchers opsporingsdiensten te detecteren

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF heeft een gratis opensourcetool gelanceerd om IMSI-catchers van opsporingsdiensten te detecteren. Een IMSI-catcher is een apparaat dat zich voordoet als een basisstation voor mobiele telefonie waar mobiele telefoons in de buurt zich bij aanmelden. De mobiele telefoons laten bij het aanmelden kenmerken zoals IMSI- en IMEI-nummer achter, en worden vervolgens doorgestuurd naar een echte telefoonmast. Op deze manier kunnen opsporingsdiensten het IMSI- en IMEI-nummer van een telefoon in handen krijgen.

Volgens de EFF beschikken sommige ISMI-catchers over de mogelijkheid om in bepaalde gevallen communicatieverkeer te onderscheppen. Veel over het toepassen van IMSI-catchers is echter onduidelijk, aldus de burgerrechtenbeweging. Naast opsporingsdiensten is er ook bewijs dat spywareleveranciers en scammers de apparaten gebruiken. Om IMSI-catchers te detecteren moesten onderzoekers en gebruikers voorheen Android-apps op geroote telefoons gebruiken, of complexe en kostbare software-defined radio's.

Om meer inzicht in de werking en het gebruik van IMSI-catchers te krijgen heeft de EFF nu een gratis opensourcetool ontwikkeld genaamd Rayhunter. IMSI-catchers worden ook wel Stingrays en cell-site simulators genoemd. De tool is ontwikkeld om te worden gebruikt op een Orbic mobile hotspot, die voor nog geen twintig dollar te koop is. De EFF hoopt dat activisten, journalisten en anderen de tool wereldwijd gaan gebruiken om zo meer inzicht te krijgen in het gebruik en de mogelijkheden van IMSI-catchers.

Rayhunter onderschept, bewaart en analyseert het controleverkeer tussen de mobile hotspot waarop de software draait en de zendmast waarmee die verbonden is. De EFF benadrukt. dat verkeer van gebruikers, zoals webrequests, niet worden onderschept of geanalyseerd. Rayhunter analyseert het verkeer in real-time en kijkt daarbij naar verdachte gebeurtenissen, zoals ongewone requests, waaronder verzoeken om de verbinding van de gebruiker naar 2G te downgraden, dat kwetsbaar voor verdere aanvallen is, of wanneer het basisstation onder verdachte omstandigheden het IMSI-nummer opvraagt.

Wanneer Rayhunter verdachte activiteit detecteert wordt de gebruiker gewaarschuwd en opgeslagen logs voor verdere controle toegankelijk gemaakt. Gebruikers kunnen vervolgens maatregelen nemen om zichzelf te beschermen, zoals het uitschakelen van hun telefoon en anderen in de omgeving te adviseren hetzelfde te doen, aldus de EFF. De logs zijn ook als PCAP beschikbaar, zodat ze eenvoudig met experts kunnen worden gedeeld.