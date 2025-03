EDRi: aanzienlijk aantal EU-landen tegen beschermen end-to-end encryptie

Een aanzienlijk aantal EU-landen is tegen een plan van EU-voorzitter Polen om end-to-end encryptie tegen chatcontrole te beschermen, zo meldt de Europese burgerrechtenbeweging EDRi. Eerder deze week berichtte Security.NL over een nieuw voorstel van Polen voor een Europese CSAM-Verordening. In dat voorstel is een 'detectiebevel' voor chatapps verwijderd. Wel wordt het voor risicovolle communicatiediensten verplicht om leeftijdsverificatie van gebruikers uit te voeren.

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren. In het geval van end-to-end versleutelde chatdiensten zou dit via client-side scanning moeten plaatsvinden, waarbij alle berichten van alle burgers worden gecontroleerd, ongeacht of die ergens van worden verdacht. Daarbij zou bekend en onbekend misbruikmateriaal moeten worden gedetecteerd, alsmede grooming. Brussel claimt dat het voorstel moet helpen om de verspreiding van misbruikmateriaal tegen te gaan.

Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

De Raad van Ministers hebben nog altijd geen gezamenlijk standpunt ingenomen. De vorige EU-voorzitters België en Hongarije kwamen elk met een voorstel, maar dat kon niet op voldoende voorstemmers rekenen. Polen heeft als nieuwe EU-voorzitter een eigen plan gepresenteerd. Het detectiebevel is daarin verwijderd en vervangen door 'vrijwillige maatregelen', hoewel het nog onduidelijk is wat de juridische basis hiervan is en ontbreken er veiligheidswaarborgen, aldus EDRi.

Hoewel het detectiebevel uit de tekst is gehaald, kunnen chatdiensten en andere providers nog steeds worden 'aangemoedigd' om de inhoud van berichten wel te controleren. Daarnaast wil ook Polen, net als de Europese Commissie, dat 'hoog risicovolle' apps worden verplicht om leeftijdsverificatie in te voeren. Binnen Europa moet nog over het voorstel worden gesproken, maar volgens EDRi is een aanzienlijk aantal landen tegen de poging van Polen om end-to-end encryptie te beschermen. De burgerrechtenbeweging laat niet weten om welke landen het gaat.