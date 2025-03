Grootste Canadese dierentuin lekt twintig jaar aan bezoekersgegevens

Aanvallers zijn er vorig jaar in geslaagd om meer dan twintig jaar aan bezoekersgegevens van de Toronto Zoo te stelen, zo heeft de grootste dierentuin van Canada zelf bekendgemaakt. Vorig jaar januari meldde de Toronto Zoo dat het was getroffen door een ransomware-aanval. Een aantal dagen later liet de dierentuin weten dat vermoedelijk persoonlijke gegevens van huidige en voormalige medewerkers waren buitgemaakt. De data zou mogelijk teruggaan tot 1989.

De Toronto Zoo laat nu weten dat het datalek veel groter is dan eerst werd gedacht. "Een kopie van transactiegegevens was gestolen en vorig jaar gelekt op het dark web. De manier waarop de data was gelekt maakt het lastig om te downloaden. Het is op dit moment niet gepubliceerd, maar dit kan veranderen", aldus een verklaring van de dierentuin.

De gestolen data bestaat uit namen, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen. Van klanten die tussen januari 2022 en april 2023 met hun creditcard betaalden gaat het ook om laatste vier cijfers van creditcardnummer en verloopdatum. Hoeveel mensen zijn getroffen en hoe de aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt. De dierentuin ontvangt jaarlijks meer dan 1,2 miljoen bezoekers.