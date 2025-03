EFF: wetgeving online leeftijdsverificatie backdoor voor surveillance

Wetgeving voor online leeftijdsverificatie is eigenlijk een backdoor die tot surveillance leidt, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. In steeds meer landen is er wetgeving of komt er wetgeving die leeftijdsverificatie verplicht. Volgens voorstanders is dergelijke wetgeving noodzakelijk om kinderen tegen allerlei zaken op internet te beschermen. De EFF ziet dat anders.

"Leeftijdsverificatiewetgeving doet veel meer dan 'het online beschermen van kinderen' - ze vereisen het optuigen van systemen die grote hoeveelheden persoonlijke informatie van iedereen verzamelen. In plaats van het veiliger maken van internet voor kinderen, dwingen deze wetten alle gebruikers, ongeacht hun leeftijd, om hun identiteit te verifiëren om gewoon toegang tot standaard content en producten te krijgen", aldus de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Volgens de EFF is dit niet per ongeluk, maar een 'bewuste strategie'. Zo wordt er gewezen naar Amerikaanse politici die er bewust voor kiezen om leeftijdsverificatie voor pornosites te introduceren of steunen, zodat het vervolgens naar social media kan worden uitgebreid. "Dit is het begin van een breder surveillancesysteem vermomd als veiligheidsmaatregel", gaat de EFF verder. De burgerrechtenbeweging voegt toe dat geen enkele methode om iemands leeftijd te verifiëren zowel privacyvriendelijk als nauwkeurig kan zijn. De EFF roept dan ook op tot verzet tegen dergelijk wetgeving, omdat die volgens de organisatie fundamentele rechten bedreigt.

Vorige week besloot de Tweede Kamer een motie te verwerpen van VVD, GroenLinks en ChristenUnie die het kabinet verzoekt om uit te zoeken of 'gelegitimeerde leeftijdsverificatie' op Europees niveau kan worden ingevoerd, om zo 'kinderen online te beschermen'. PVV, NSC, D66, BBB, DENK, FVD, SGP en JA21 stemden tegen. GroenLinks-PvdA, VVD, CDA, SP, ChristenUnie, PvdD en Volt stemden voor.