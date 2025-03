Politie moet stoppen met te lang bewaren van gegevens burgers

De politie moet stoppen met het te lang bewaren van gegevens van burgers, zoals nu met instemming van de minister gebeurt, zo heeft de Raad van State geoordeeld. Het gaat mogelijk om de gegevens van miljoenen mensen. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid had de Raad van State gevraagd naar de randvoorwaarden om gegevens die de politie verzamelt bij het uitoefenen van haar dagelijkse politietaak voor tientallen jaren te bewaren. De gegevens zijn verzameld op basis van artikel 8 van de Wet politiegegevens (Wpg).

De politie wil deze gegevens bewaren zodat die later mogelijk voor coldcasezaken zijn te gebruiken. "Het gaat om een zeer grote hoeveelheid, onderling heel verschillende gegevens. Denk aan de registratie van een burenruzie, een rapport van de wijkagent over de dagelijkse surveillanceronde of het afhandelen van een verkeerszaak. De gegevens kunnen in principe op iedereen in Nederland betrekking hebben. In belangrijke mate gaat het om informatie over personen die niet verdacht worden van een strafbaar feit", legt de Raad van State uit.

Het gaat hierbij niet om informatie die gericht is verzameld voor het oplossen van strafzaken en dus in een strafdossier is opgenomen. In 2019 besloot de toenmalige korpsleiding om geen politiegegevens meer te vernietigen, uit vrees dat dit onderzoek naar cold cases zou belemmeren. Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid sprak zijn steun hiervoor uit. "Deze situatie duurt tot op heden voort", liet minister Van Weel afgelopen januari weten. Gegevens worden zodoende voor onbepaalde tijd bewaard.

Volgens de minister nam de korpschef destijds deze beslissing in afwachting van een wijziging van de bewaartermijnen van de Wpg. "Bij de start van het vorige kabinet in 2022 zijn echter geen financiële middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie en implementatie van een brede, integrale gegevenswet voor het politie- en justitiedomein", voegde Van Weel toe.

De Raad van State stelt dat er geen concrete cijfers zijn over hoe vaak deze gegevens worden gebruikt voor het oplossen van cold cases. "De noodzaak van verlenging van de bewaartermijn voor dit type gegevens kan daardoor niet gemakkelijk worden aangetoond. Tegelijkertijd levert het lang bewaren van de gegevens wel een vergaande inbreuk op de rechten op bescherming van het privéleven en de persoonsgegevens op. Die inbreuk wordt groter als de bewaartermijn langer wordt."

Op basis van de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het EU-Handvest concludeert de. Raad van State dat het bewaren van de politiegegevens voor enkele tientallen jaren voor onderzoek naar cold cases niet evenredig is. Daarnaast noemt de Raad van State het niet aanvaardbaar dat politie op dit moment, met instemming van de minister, bewust de bewaartermijnen overschrijdt. "De situatie dient daarom zo snel mogelijk te worden beëindigd." Ook bij een toekomstig wetswijziging stelt de Raad van State dat een bewaartermijn een belangrijke waarborg voor het beschermen van het privéleven en persoonsgegevens is.