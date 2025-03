Privacy International eist openheid Britse overheid over iCloud-backdoor

Privacyorganisatie Privacy International eist openheid van de Britse regering over de iCloud-backdoor die het van Apple zou willen. De Britse regering heeft nog altijd niet bevestigd of ontkend dat het Apple hier om heeft gevraagd, iets wat volgens Privacy International onhoudbaar is en principes van transparantie en verantwoording schendt. Vorige maand meldde The Washington Post dat de Britse autoriteiten Apple een Technical Capability Notice (TCN) hadden gegeven, waarin de autoriteiten eisen dat Apple toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups biedt.

Privacy International noemt TCN's een disproportionele en ingrijpende surveillancebevoegdheid waar de Britse autoriteiten gebruik van kunnen maken. Zo mag de partij die van de Britse overheid een TCN ontvangt hier niets in het openbaar over zeggen. Na berichtgeving over de aan Apple verzonden TCN besloot het techbedrijf om de optie voor end-to-end versleutelde iCloud-back-ups niet meer aan gebruikers in het Verenigd Koninkrijk aan te bieden. De privacyorganisatie stelt dat de acties van Apple lijken te suggereren dat de berichtgeving in de media correct is en de autoriteiten inderdaad om een backdoor hebben gevraagd.

Privacy International eist in een open brief dat de Britse regering nu openheid van zaken geeft. Door dit niet te doen ondermijnt dit de mogelijkheid van het publiek om te kijken of het voorstel van de autoriteiten rechtmatig, proportioneel en veilig is, aldus de organisatie. Daarnaast kunnen personen die door de TCN worden getroffen hier dan beroep tegen aantekenen. Mocht de Britse regering niet met een reactie komen zegt Privacy International naar het Investigatory Powers Tribunal te stappen. Apple is zelf ook bij dit tribunaal tegen de TCN in beroep gegaan.