Fabrikant ESP32-chip: 'ongedocumenteerde bluetooth commando's' krijgen fix

De fabrikant van de ESP32-microchip, die voor de bluetooth- en wifi-functionaliteit in miljoenen Internet of Things (IoT)-apparaten wordt gebruikt, komt met een fix om 'ongedocumenteerde bluetooth commando's' te verwijderen. Dat laat fabrikant Espressif via de eigen website weten. Securitybedrijf Tarlogic claimde afgelopen weekend een backdoor in de ESP32-microchip. Vervolgens stelde het bedrijf dat het niet om een backdoor ging, maar 'ongedocumenteerde commando's' die het als 'hidden feature' bestempelde.

Via de commando's zou het mogelijk zijn om de ESP32-controller te lezen en aan te passen, en zo allerlei apparaten te infecteren. Een aanvaller zou wel toegang tot de apparaten nodig hebben. Espressif is nu met een uitgebreide reactie gekomen en stelt dat er geen sprake van een backdoor is. Het gaat volgens de chipfabrikant om 'debug commando's' die voor testdoeleinden zijn bedoeld.

Volgens de chipfabrikant is er geen 'echte, bekende beveiligingsdreiging' die de ongedocumenteerde commando's vormen. Vanwege de berichtgeving geeft Espressif aan dat het met een fix komt om toegang tot de debug commando's te verwijderen. Daarnaast zal de fabrikant leverancierspecifieke commando's gaan documenteren. Wanneer de fix en documentatie verschijnen is niet bekend. Tarlogic heeft inmiddels meer details over het eigen onderzoek gepubliceerd.