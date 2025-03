Mozilla: voorstel VS om Google aan te pakken schaadt browserconcurrentie

Het aangepaste voorstel van het Amerikaanse ministerie van Justitie om het zoekmonopolie van Google te doorbreken schaadt browserconcurrentie en maakt het nog lastiger voor uitdagers om de strijd met Apple, Google en Mozilla aan te gaan, aldus Mozilla. Daarbij zou zelfs de toekomst van het open, onafhankelijke web op het spel staan, zo waarschuwt de Firefox-ontwikkelaar.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie vroeg eind vorig jaar een federale rechtbank om verschillende maatregelen te nemen om zo het monopolie van Google op de markt voor zoekmachines te doorbreken. Zo zou het techbedrijf de Chrome-browser moeten verkopen en mag Google geen betaalde overeenkomsten meer met Apple en andere partijen sluiten om Google automatisch de standaard zoekmachine op smartphones en in browsers te laten zijn.

Mozilla ontving in 2021 nog 528 miljoen dollar van zoekmachine-aanbieders voor het instellen van hun zoekmachine als de standaardzoekmachine binnen Firefox. Het grootste deel van het bedrag was afkomstig van Google. In 2022 ging het om een bedrag van 510 miljoen dollar en in 2023 zo'n 495 miljoen dollar. In verschillende landen is Google echter niet de standaardzoekmachine en heeft Mozilla deals met andere partijen gesloten.

Google kwam vervolgens met een tegenvoorstel, waarop het Amerikaanse ministerie van Justitie vorige week een aangepast voorstel indiende. In deze aangepaste versie wordt het Google nog steeds verboden om zoekovereenkomsten met browserleveranciers te sluiten, waaronder ook kleinere partijen. Mozilla merkt op dat Firefox van dergelijke overeenkomsten afhankelijk is.

Mocht het verbod er komen dan zou Mozilla mogelijk moeten stoppen met het ontwikkelen van Gecko, de browser-engine waar onder andere Firefox gebruik van maakt. "Als we onze mogelijkheid verliezen om Gecko te onderhouden, is het game over voor een open, onafhankelijk web. Microsoft, een bedrijf van 3 biljoen dollar, heeft in 2019 al de eigen browser-engine opgegeven en Opera deed dit in 2013. Als Mozilla moet stoppen is Googles Chromium de enige cross-platform browser-engine die nog over is."

Volgens Mozilla maken 205 miljoen mensen dagelijks gebruik van Firefox. Door een eigen browser-engine te onderhouden kan Mozilla zich naar eigen zeggen ook met webstandaarden bemoeien. Het voorstel van het ministerie mist dan ook het doel en kan er juist voor zorgen dat dominante spelers zoals Apple en Google meer macht krijgen in plaats van minder, merkt de Firefox-ontwikkelaar op.