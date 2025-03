Apple dicht WebKit-lek gebruikt bij 'zeer geraffineerde aanvallen'

Apple heeft een actief misbruikte kwetsbaarheid in WebKit gedicht die is gebruikt bij een 'zeer geraffineerde aanval tegen specifieke personen', aldus het techbedrijf. Misbruik vond plaats in iOS-versies voor iOS 17.2. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2025-24201, werd door Apple zelf ontdekt.

De kwetsbaarheid, een out-of-bounds write, maakt het mogelijk voor 'malafide webcontent' om uit de webcontent-sandbox van WebKit te breken. Verdere details over de aanvallen en doelwitten zijn niet door Apple gegeven. WebKit is de door Apple ontwikkelde browser-engine. Alle browsers op iOS en iPadOS zijn verplicht om van WebKit gebruik te maken.

Vorige maand waarschuwde Apple voor een andere actief misbruikte kwetsbaarheid die ook bij een 'zeer geraffineerde aanval' tegen bepaalde personen was ingezet. Via die kwetsbaarheid kan een aanvaller met fysieke toegang de 'USB Restricted Mode' op een vergrendelde telefoon uitschakelen. CVE-2025-24201 is verholpen in iOS en iPadOS 18.3.2, macOS Sequoia 15.3.2 en Safari 18.3.1 voor macOS Ventura en macOS Sonoma.