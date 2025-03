Lookout: spyware in Google Play Store kon foto's maken en audio opnemen

Onderzoekers van securitybedrijf Lookout zeggen in de Google Play Store spyware te hebben aangetroffen die een grote hoeveelheid gevoelige informatie van besmette telefoons kan stelen. Zo kan de spyware onder andere foto's maken en audio opnemen. Volgens de onderzoekers is de spyware ontwikkeld door een Noord-Koreaanse APT (Advanced Persistent Threat) die bekend staat als APT37 en ScarCruft. Naast de Google Play Store werd de spyware ook via appstore Apkpure verspreid.

De spyware richt zich op zowel Koreaans- als Engelstalige gebruikers. De apps doen zich onder andere voor als File Manager, Phone Manager, updatetool en beveiligingsapplicatie. Eenmaal actief kan de spyware allerlei informatie van het toestel verzamelen, waaronder sms-berichten, gespreskslogs, locatiegegevens en bestanden, alsmede audio-opnames, foto's en screenshots maken, toetsaanslagen opslaan en gegevens van het wifi-netwerk verzamelen.

Lookout stelt dat de spyware inmiddels niet meer in de Google Play Store te vinden is. Tegenover TechCrunch laat het securitybedrijf weten dat de spyware slechts een paar downloads had en waarschijnlijk gericht tegen bepaalde personen is ingezet. Ook Google bevestigt dat de spyware-apps zijn verwijderd. Googles eigen virusscanner Play Protect, die standaard onderdeel van Google Play Services is, zal de malware automatisch van besmette Androidtelefoons met Google Play Services verwijderen, laat een woordvoerder verder weten.