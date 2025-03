Amsterdam wijst inwoners op privacyregels voor gebruik deurbelcamera

De gemeente Amsterdam wijst inwoners op de privacyregels die gelden voor het gebruik van deurbelcamera's. "Voorbijgangers of buren vinden het niet altijd prettig dat ze worden gefilmd. Er zijn regels om een deurbel goed te gebruiken, maar die zijn niet altijd bekend", aldus de gemeente. Zo wordt inwoners duidelijk gemaakt dat ze alleen hun eigen terrein mogen filmen en niet de buren of de straat. Daarnaast mogen opnames niet met anderen worden gedeeld.

Verder wordt aangeraden om de privacyinstellingen van de deurbelcamera in te stellen en buren te vertellen dat er een 'slimme deurbel' wordt gebruikt. "Hang een bordje of sticker bij de deur, zodat bezoekers weten dat er een slimme deurbel hangt", gaat de gemeente verder. Die adviseert ook om niet meer nodige beelden te verwijderen en beelden zo kort mogelijk te bewaren, waarbij als voorbeeld 24 uur wordt gegeven.

De gemeente Amsterdam heeft ook een aparte pagina met informatie over deurbelcamera's, met de titel 'Slimme deurbel? Denk aan de privacy van je buren'. Het gaat daarbij vooral om hoe inwoners met elkaar het gesprek over deurbelcamera's kunnen aangaan. "Als je denkt dat de buren geen rekening houden met jouw privacy en je voelt je daar niet prettig bij, ga dan praten met de buren. Het kan zijn dat de camera niet aanstaat of dat je buren jou niet filmen. Misschien kunnen jullie het probleem snel samen oplossen."

Campagne

Het college van de stad liet eerder weten dat het een informatiecampagne zou starten om zo bij te dragen aan kennis en duidelijkheid over de regels rond het gebruik van deurbelcamera's. "Het doel van de campagne is om te zorgen dat Amsterdamse (potentiële) slimme deurbelhouders op een veilige manier met hun bel omgaan waarbij ze rekening houden met omwonenden; zodat hun eigen privacy en die van omwonenden wordt beschermd en geborgd."

In een brief aan de gemeenteraad over de campagne stelt het college dat bestaande wetten niet specifiek zijn ontworpen om 'de uitdagingen aan te gaan' die deurbelcamera's met zich meebrengen. "Dit betekent dat er soms een grijs gebied ontstaat in wat wel en niet mag ten aanzien van slimme deurbellen. Zo staan slimme deurbellen in Amsterdam vrijwel altijd direct aan de straat gericht omdat dat niet anders kan, waardoor de privacy van voorbijgangers in het geding komt."