OM eist vier jaar cel tegen reseller van EncroChat-telefoons

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 28-jarige vrouw uit Den Bosch die wordt verdacht van het prepareren en verkopen van EncroChat-telefoons een gevangenisstraf van vier jaar geëist. Het verhandelen van de telefoons is volgens het OM op zich niet illegaal, maar ligt dat anders als de toestellen alleen worden gebruikt voor criminele doeleinden. Iets wat volgens de officier van justitie hier het geval was.

EncroChat was een aanbieder van versleutelde communicatie. Het bedrijf leverde internationaal cryptotelefoons waarmee gebruikers versleuteld konden communiceren. Bij deze telefoons waren de camera, microfoon, gps en usb-poort verwijderd. Berichten op het toestel werden automatisch na een bepaalde periode gewist. Daarnaast beschikten de telefoons over een functie die alle informatie na het invoeren van een specifieke pincode wist.

Het OM stelt dat de vrouw geregeld telefoons op afstand heeft gewist van personen die waren aangehouden. "Functies als op afstand berichten kunnen wissen, garanderen van anonimiteit en contante betalingen duiden erop dat de verdachte doelbewust cryptotelefoons verkocht die bijzonder aantrekkelijk waren voor criminelen. Dat dit daadwerkelijk gebeurde, blijkt uit de vele ontsleutelde EncroChat-berichten over drugshandel en de veroordelingen die daarop volgden", stelt het Openbaar Ministerie.

Volgens een berekening van de politie zou de verdachte een omzet van ruim 630.000 euro hebben gegenereerd. Zij was een zogeheten sub-reseller en verkocht de cryptotelefoons voor een andere verdachte, die weer dertig resellers onder zich had. Deze persoon verschijnt later dit jaar voor de rechter. Naast de eis om een gevangenisstraf heeft het OM ook een ontnemingsvordering aangekondigd. De rechtbank doet op 15 april uitspraak.