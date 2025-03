Bijna alle rijksorganisaties gebruiken Exchange, maar totaaloverzicht ontbreekt

Vrijwel alle organisaties binnen de rijksoverheid maken gebruik van Microsoft Exchange Server, maar een totaaloverzicht van exacte aantallen en versies ontbreekt. Dat laat staatssecretaris Szabo voor Digitalisering weten op Kamervragen over het gebruik van Exchange Server binnen de rijksoverheid.

Nieuw Sociaal Contract (NSC) wilde opheldering over het Exchange-gebruik omdat Microsoft op 14 oktober dit jaar de ondersteuning van Exchange 2016 en Exchange 2019 stopt. Microsoft stelt dat organisaties als oplossing kunnen overstappen op Exchange Online of upgraden naar Exchange Server Subscription Edition (SE) als deze in het begin van de tweede helft van dit jaar beschikbaar komt.

"Op hoeveel plekken binnen de Rijksoverheid wordt Microsoft Exchange nog gebruikt? Hoeveel daarvan zijn Exchange 2019 en hoeveel zijn ouder?", vroeg NSC-Kamerlid Six Dijkstra aan de staatssecretaris. "Gezien het feit dat het behoorlijk ingewikkeld is om te upgraden naar de nieuwe, nog uit te komen versie van Exchange die nog wel ondersteund wordt, hoe gaat u erop toezien dat deze systemen tijdig zijn vervangen?", ging het Kamerlid verder.

"Binnen de rijksoverheid maken vrijwel alle organisaties gebruik van Microsoft Exchange. Door de federatieve opbouw van de overheid zijn er momenteel geen centrale overzichten beschikbaar over de exacte aantallen en versies", antwoordt Szabo. Six-Dijkstra had de staatssecretaris ook gevraagd of hij bereid is een overzicht te geven als dat nog niet bestaat. Dat wil de bewindsman doen, zo geeft hij aan. "Bij de beantwoording zal wel een balans gezocht worden tussen cybersecurity, federatieve verantwoordelijkheid en transparantie."

"Ten aanzien van de technische complexiteit van de upgrade wil ik opmerken dat volgens informatie van Microsoft, de overgang naar Exchange Server Subscription Edition (SE) minder complex is dan het lid Six Dijkstra suggereert", voegt de staatssecretaris toe. "Voor organisaties die momenteel Exchange Server 2019 gebruiken met de meest recente cumulatieve update (CU14), zal de update naar Exchange Server SE relatief eenvoudig zijn."

Het NSC-Kamerlid had ook gevraagd of het vervangen van Microsoft Exchange in de praktijk een geforceerde overgang naar de cloud betekent. Dat is volgens Szabo niet het geval. "Nee, het vervangen van Microsoft Exchange vanwege het einde van de ondersteuning betekent geen geforceerde overgang naar de cloud. Zoals Microsoft heeft aangegeven, is Exchange Server Subscription Edition (SE) een nieuwere versie van de binnenkort niet meer ondersteunde Exchange Server 2016 en Exchange Server 2019. Net als deze oudere producten is Exchange Server SE een 'on-premises' product dat geïnstalleerd kan worden in eigen datacenters van organisaties."