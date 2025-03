Universiteit Leiden adviseert personeel Teams of Signal in plaats van WhatsApp

Het massale gebruik van Whatsapp is mij een volstrekt raadsel. Lezen de gebruikers de verhalen over Meta niet? Lezen gebruikers de verhalen ver Sukkelberg niet? Hoe kun je het slechtste platform in dit hele universum massaal gebruiken als je toch weet waar dat bedrijf voor staat?



Kan iemand me dit uitleggen? Ik zoek al 15 jaar naar een antwoord. Vanaf ik in 2011 de stekker uit mijn goedlopend profiel bij FB trok. Vanaf het moment dat ik door kreeg waar dat platform mee bezig was.



En toen begonnen de schandalen pas echt met als piek Analytica of hoe heette dat ook weer? Maar men bleef massaal! Sterker, het aantal users nam toe.



Ik kan daar met mijn verstand niet bij. Ik snap dat gewoon niet! Wat ik ook weiger te snappen is de weerstand om over te stappen naar iets dat wél werkt, zoals the Matrix. Iets decentraals. Wat is het toch dat mensen doet trekken naar de slechtste producten die er bestaan?



Pse help! Want ik snap er allemaal helemaal niets van!



#Stockholm