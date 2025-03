Logius sluit na veiligheidsaudit veertien organisaties af van DigiD

Overheidsinstantie en DigiD-beheerder Logius heeft na een veiligheidsaudit veertien organisaties van DigiD afgesloten. Organisaties die van DigiD gebruikmaken moeten jaarlijks een 'beveiligingsassessment' laten uitvoeren. Zo wordt gecontroleerd of de koppeling van DigiD met de webapplicatie van de aangesloten organisatie wel voldoet aan de beveiligingseisen.

Meer dan 3400 diensten zijn op DigiD aangesloten. Op basis van de uitgevoerde veiligheidsaudit in 2023 moesten 758 diensten verbeteringen doorvoeren. Veertien organisaties hebben dat niet gedaan, of niet op tijd, en zijn vervolgens door Logius (tijdelijk) afgesloten. Om welke organisaties het precies gaat is niet bekendgemaakt. Volgens Logius geven de veiligheidsaudits burgers meer zekerheid dat DigiD als authenticatiemiddel veilig en betrouwbaar is.