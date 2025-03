DigiD was door ddos-aanval korte tijd 'beperkt beschikbaar'

DigiD was vanmiddag als gevolg van een ddos-aanval korte tijd 'beperkt beschikbaar', zo laat DigiD-beheerder Logius via de eigen storingspagina weten. De storing als gevolg van de aanval begon om iets voor 15.00 uur en was veertig minuten later verholpen. "DigiD, DigiD Machtigen, BSNk, Digipoort en MijnOverheid waren beperkt beschikbaar door een ddos-aanval. De diensten zijn weer volledig beschikbaar", aldus Logius in een laatste update.

Op de website Allestoringen.nl maakten meer dan drieduizend mensen melding van problemen met de inlogdienst van de overheid. De problemen zorgden ervoor dat het niet mogelijk was om met DigiD in te loggen. Begin deze maand was DigiD door 'terugkerende ddos-aanvallen' ook beperkt beschikbaar. Daarnaast was het ook in januari verschillende keren raak.