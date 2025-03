MassJacker-malware vervangt adressen van cryptowallets in clipboard

Beveiligingsonderzoekers waarschuwen voor nieuw ontdekte malware die het clipboard van gebruikers monitort en zoekt naar adressen van cryptowallets die slachtoffers kopiëren. Dit adres vervangt de malware vervolgens met een ander adres, dat verwijst naar een cryptowallet van de aanvallers. De aanvallers richten zich op gebruikers die illegale software proberen te downloaden.

Hiervoor waarschuwt CyberArk. Het gaat om de clipper malware MassJacker, wat zogeheten clipper malware is. Deze malware is specifiek gericht op het clipboard van gebruikers en probeert door informatie te wijzigen gebruikers om de tuin te leiden. In dit geval richten de aanvallers zich dus specifiek op cryptojacking.

Verspreid via website gericht op illegale software

De aanvallers verspreiden MassJacker via een website die op het eerste oog illegale software lijkt aan te bieden. Indien een slachtoffer de malware opent voert deze een cmd-script uit, gevolgd door een PowerShell-script dat drie aanvullende uitvoerbare bestanden download. Het gaat daarbij onder meer om de malware Amadey, dat wordt gebruikt voor het bouwen van botnets. Daarnaast download het script een 32-bit en 64-bit versie van PackerE. Deze binary laadt op zijn beurt een versleutelde DDL, die vervolgens een tweede DLL laadt. Deze tweede DLL injecteert MassJacker in het legitieme Windows-proces 'InstalUtil.exe'.

Eenmaal actief zoekt MassJacker in het clipboard van de gebruiker naar adressen van cryptowallets. Ook neemt het contact op met een externe server, waar het een lijst download met cryptowallets die onder beheer staan van de aanvaller. CyberArk meldt ruim 778.531 unieke cryptowallets te hebben geïdentificeerd die onder beheer staan van de aanvallers.

Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor MassJacker. Wel meldt CyberArk dat er een connectie lijkt te zijn met MassLogger, malware die is gericht op de diefstal van inloggegevens en andere gevoelige informatie.