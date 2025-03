Apple gaat end-to-end-encryptie ondersteunen voor RCS-berichten

Apple wil end-to-end-encryptie uitrollen naar Rich Communications Services (RCS)-berichten op iOS, iPadOS, macOS en watchOS. Het wil zo de veiligheid van berichtenverkeer naar een hoger niveau tillen. RCS is een communicatieprotocol dat een alternatief biedt voor SMS. Het biedt diverse functies die we ook kennen uit berichtenapps als Meta's WhatsApp of Apple's iMessage. Denk daarbij aan ondersteuning voor multimedia in berichten en interactieve elementen.

De GSM Association (GSMA) kondigde onlangs aan ondersteuning voor end-to-end-encryptie toe te voegen aan de RCS-standaard op basis van het Messaging Layer Security (MLS)-protocol. De GSMA meldt daarbij ook met diverse partijen te hebben samengewerkt, waaronder Apple.

Beschikbaar in iOS, iPadOS, macOS en watchOS

In een toelichting aan The Verge bevestigt Apple nu te werken aan end-to-end-encryptie voor RCS-berichtenverkeer. "We voegen ondersteuning voor end-to-end versleutelde RCS-berichten toe aan iOS, iPadOS, macOS en watchOS in toekomstige softwareupdates", meldt Apple-woordvoerder Shane Bauer aan de website. Het is onduidelijk op welk termijn we de encryptie kunnen verwachten.

iMessage biedt overigens al langer ondersteuning voor end-to-end-encryptie. Voor het Android-platform biedt Google al langer deze vorm van encryptie aan; deze functie is standaard ingeschakeld voor Google Messages. Daarbij is echter alleen berichtenverkeer tussen gebruikers van Google Message-gebruikers versleuteld, aangezien cross-platform ondersteuning ontbrak. Hier komt nu dus verandering in.