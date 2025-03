Open Rights Group wil dat Apple's beroep tegen Britse eis rond iCloud-backdoor openbaar wordt behandeld

De Open Rights Group roept het Britse Investigatory Powers Tribunal op de behandeling van Apple's beroep tegen de Britse Technical Capability Notice (TCN) die het bedrijf verplicht tot het inbouwen van een backdoor in iCloud openbaar te maken met het oog op de transparantie.

De groep doet zijn oproep in een brief gericht aan het Investigatory Powers Tribunal. De Open Rights Group is een Britse organisatie die zich inzet voor het behoud van digitale rechten en vrijheden. Het voert hiervoor onder meer campagnes en heeft een gemeenschap van activisten opgezet.

Backdoor in versleutelde iCloud-backups

De hoorzitting waar de Open Rights Group in zijn brief naar verwijst draait om een eis die de Britse overheid aan Apple heeft opgelegd om een backdoor te ontwikkelen die toegang biedt tot end-to-end versleutelde iCloud-backups. Hiervoor is een zogeheten Technical Capability Notice (TCN) afgegeven, die Apple verplicht tot het ontwikkelen van een dergelijke mogelijkheid. Apple stopte eerder al met het aanbieden van Advanced Data Protection in het Verenigd Koninkrijk in reactie op deze eis. Het maakte begin maart bekend in beroep te gaan tegen de TCN.

"Deze zaak is van invloed op de privacyrechten van miljoenen Britten die gebruik maken van Apple's technologie, evenals internationale gebruikers van Apple. Er is significante publiek belang in weten wanneer en op welke basis de Britse overheid van mening is een privaat bedrijf te kunnen opleggen de privacy en veiligheid van zijn klanten te ondermijnen", schrijft de Open Rights Group.

'Geen goede reden om achter gesloten deuren te houden'

Ook stelt de groep dat er geen goede reden is om deze hoorzitting achter gesloten deuren te houden, onder meer doordat er uitgebreid in de media is bericht over de TCN. Ook verwijst dat daarbij naar het besluit van Apple Advanced Data Protection niet meer aan te bieden in het Verenigd Koninkrijk.

De brief is ondertekend door Executive Director Jim Killock van de Open Rights Group, Chief Executive Officer Jemimah Steinfeld van Index on Censorship en Interim Director Rebecca Vincent van Big Brother Watch.