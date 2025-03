Google ontkent niet encryptie-eis van Britse overheid te hebben ontvangen

Google ontkent niet een encryptie-gerelateerde eis van de Britse overheid te hebben ontvangen. Apple ontving eerder een dergelijke eis, en wordt verplicht een backdoor in te bouwen in de versleuteling van iCloud-backups. De uitspraak van Google kan erop duiden dat het techbedrijf eveneens een dergelijke eis heeft ontvangen.

Dit blijkt uit een brief van Amerikaanse Congresleden, die is ondertekend door zowel Democraten als Republikeinen. Een Technical Capability Notice (TCN) is een bevel vanuit de overheid om een bepaalde technische functionaliteit in te bouwen. Apple kreeg onlangs een dergelijk bevel opgelegd voor het inbouwen van een backdoor in de versleuteling van iCloud-backups. In reactie hierop staakte Apple het aanbieden van Advanced Data Protection in het Verenigd Koninkrijk (VK).

Bedrijven mogen bestaan van TCN niet bevestigen

Bedrijven die een TCN opgelegd krijgen, mogen dit volgens de Britse wet niet openbaar maken. De Congresleden melden in de brief onder meer dat Apple hen heeft geïnformeerd dat indien het een dergelijke bevel zou hebben ontvangen, de Britse wet verbiedt het Congres te vertellen of het een dergelijk bevel heeft ontvangen. De Congresleden schrijven ook dat techgigant Google een vergelijkbare uitspraak heeft gedaan.

"Apple heeft het Congres geïnformeerd dat het, als het een technische capaciteitsmelding zou hebben ontvangen, volgens de Britse wetgeving niet zou mogen vertellen of het - zoals de pers heeft gemeld - een dergelijke melding van het VK heeft ontvangen", schrijven de Congresleden. "Google heeft onlangs ook aan het kantoor van Senator Wyden meegedeeld dat het, indien het een technische capaciteitsmelding zou hebben ontvangen, verboden zou zijn om dat feit te onthullen."

De Congresleden hekelen de geheimzinnigheid rond de Britse bevelen. Zij stellen dat door de 'significante technische complexiteit' van het onderwerp en de schade die de eis kan toebrengen aan de digitale veiligheid het noodzakelijk is de eisen nauwkeurig te laten analyseren en bespreken door securityexperts. "Geheime rechtszaken met inlichtingendiensten en een handjevol door hen goedgekeurde personen bieden geen ruimte voor een krachtdadige uitdaging op zeer technische kwesties", aldus de Congresleden.