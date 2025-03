Abuse.ch maakt haar datasets eenvoudiger doorzoekbaar

Abuse.ch introduceert het Hunting Platform, een platform waarop het informatie over dreigingen uit haar diverse bronnen verzameld en toegankelijk maakt. Security professionals kunnen zo alle datasets van Abuse.ch in één keer doorzoeken. Het Hunting Platform omvat data van het malware-URL trackingplatform URLhaus, het platform voor het delen van malware MalwareBazaar, platform voor Indicators of Compromise ThreatFox en de crowdsourced scan-engine YARAify.

Daarnaast is ook data beschikbaar uit een drietal datasets die Abuse.ch voorheen niet deelde:

Sandnet voor het uitvoeren van malwaresamples in een veilige omgeving

IPintel voor het verzamelen van signalen van interne IP-adressen

ProxyCheck voor het verkrijgen van inzicht in bekende IP-adressen van proxyservers

'Valse positieven zijn onvermijdelijk'

Daarnaast lanceert Abuse.ch de False Positive List, waarop het inzicht geeft in valse positieven die op haar platforms zijn gegenereerd. Het wijst erop dat valse positieven onvermijdelijk zijn, en wil met de False Positive List de transparantie hierover vergroten.

Tot slot kondigt Abuse.ch nieuwe functies aan voor diverse van zijn platforms. Denk daarbij aan een knop waarmee gebruikers de URL die is gescand door URLhaus eenvoudig opnieuw kunnen laten scannen en het automatisch laten verwijderen van bestanden door YARAify na het uitvoeren van een scan. Een volledig overzicht is hier beschikbaar.