Bedrijven nemen meer securitymaatregelen

Bedrijven die bij samenwerkingsverbanden van het Digital Trust Center (DTC) zijn aangesloten nemen bovengemiddeld vaak en veel veiligheidsmaatregelen. De groep scoort op alle ICT-veiligheidsmaatregelen beter dan andere bedrijven. Alle bedrijven - ongeacht of die zijn aangesloten bij het DTC - namen in 2024 meer ICT-veiligheidsmaatregelen dan in het jaar daarvoor.

Dit blijkt uit een analyse van het DTC. Het centrum werkt samen met samenwerkingsverbanden waaronder publiek-private regionale of sectorale cyberinitiatieven. Het wil zo bedrijven weerbaar maken tegen cyberdreigingen. In een analyse vergelijkt het DTC de cyberweerbaarheid van bedrijven die bij DTC-samenwerkingsverbanden zijn aangesloten met een referentiegroep en de gehele populatie. De referentiegroep is daarbij qua bedrijfstak en -grootte vergelijkbaar met de groep onderzochte DTC-bedrijven. De algehele populatie geeft de cyberweerbaarheid weer zoals gemeten tijdens de jaarlijkse CBS-enquete ICT-gebruik bedrijven.

Op alle ICT-veiligheidsmaatregelen een hogere score

De analyse laat zien dat DTC-bedrijven op alle ICT-veiligheidsmaatregelen beter scoren dan zowel de gehele populatie als referentiegroep. Een voorbeeld is antivirussoftware, dat bij 99% procent van de DTC-bedrijven in gebruik is. Daarnaast is door 76% een risicoanalyse gemaakt, terwijl 82% over een ICT-beveiligingsmonitoringssysteem beschikt.

DTC-bedrijven zetten bovengemiddeld in op bewustwording van personeel over ICT-veiligheid. Zo volgen werknemers vaker een training dan onder de gehele populatie of referentiegroep. Het gaat daarbij om zowel vrijwillige als verplichte trainingen. Bij 28% van de DTC-bedrijven vond een veiligheidsincident plaats. Dit is meer dan bij de referentiegroep, waar het percentage op 25% ligt. Het percentage dat te maken had met een ransomwaregroep is bij alle groepen gelijk.