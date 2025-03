New York Times niet langer toegankelijk via Tor-netwerk

De New York Times trekt de stekker uit een experiment waarbij het nytimes.com beschikbaar maakte via het Tor-netwerk. De website is per direct niet meer beschikbaar via het netwerk. Het experiment ging in 2017 van start, toen de New York Times aankondigde zijn website als experiment ook via het Tor-netwerk beschikbaar te maken. Het wilde zo onder meer zorgen dat gebruikers in landen die nytimes.com blokkeren toch toegang konden krijgen tot de website. Daarnaast richtte het zich met het experiment op gebruikers die zich zorgen maken over monitoring of hun privacy wilden versterken door het gebruik van het Tor-netwerk.

In een update over dit project meldt het Amerikaanse dagblad veel geleerd te hebben van het experiment, en de lessen die het heeft getrokken te willen toepassen op zijn hoofdwebsite en andere producten. Het meldt dat gebruikers nog altijd via diverse routes toegang kunnen krijgen tot zijn content, waaronder via nytimes.com, nieuwsbrieven, podcasts, YouTube-accounts en social media-kanalen. Voor lezers in landen die nytimes.com blokkeren is de content daarnaast toegankelijk via WhatsApp en Telegram.