Britse wet verplicht platforms tot maatregelen tegen illegale content

Online platforms moeten in het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf vandaag maatregelen nemen om de kans te minimaliseren dat gebruikers met illegale content geconfronteerd worden. Ook moeten zij illegale content zo snel mogelijk verwijderen indien zij hierop worden gewezen.

Het gaat om verplichtingen die voortvloeien uit de Britse Online Safety Act. Platforms hadden tot 16 maart de tijd voor het uitvoeren van een risicoanalyse om in kaart te brengen hoe groot de kans is dat gebruikers op hun platform met illegale content te maken krijgen of hoe hun diensten gebruikt kunnen worden voor criminaliteit. Vanaf vandaag zijn zij verplicht hiertegen concrete maatregelen te nemen, of een plan te hebben voor het invoeren hiervan.

Toezicht gaat binnenkort van start

Telecomwaakhond Ofcom kondigt aan in de komende weken en maanden te gaan beoordelen of platforms in lijn met de Online Safety Act handelen. De focus ligt daarbij onder meer op de aanpak van content gerelateerd aan kindermisbruik (CSAM). Het meldt daarbij dat met name diensten voor bestandsdeling en -opslag een verhoogde kans hebben gebruikt te worden voor het delen van dergelijk materiaal. "Vandaag hebben we een handhavingsprogramma gelanceerd om de veiligheidsmaatregelen te beoordelen die door aanbieders van bestandsdeling en -opslag worden genomen of binnenkort zullen worden genomen om te voorkomen dat daders CSAM via hun diensten verspreiden", schrijft Ofcom . "We hebben een aantal van deze diensten geschreven om hen erop te wijzen dat we hen binnenkort formele informatieverzoeken zullen sturen over de maatregelen die ze hebben of binnenkort zullen hebben om CSAM aan te pakken, en hen verzoeken hun risicobeoordelingen voor illegale schade aan ons te verstrekken."

Partijen die niet aan Online Safety Act voldoen kunnen van Ofcom boetes opgelegd krijgen die kunnen oplopen tot 10% van de omzet of 18 miljoen Britse pond. Ook kan de toezichthouder in ernstige gevallen de rechter vragen de dienst te blokkeren.