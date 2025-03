DigiD laat phishingwebsite uit de lucht halen

Een website die door cybercriminelen werd gebruikt voor het stelen van DigiD-inloggegevens is uit de lucht gehaald. DigiD adviseert gebruikers nooit QR-codes te scannen. Dit meldt een woordvoerder van DigiD aan het AD. De brief stelt dat gebruikers hun DigiD gegevens moeten beschermen en hun toegang moeten heractiveren. Aan de onderzijde van de brief staat een QR-code, met een oproep deze te scannen. De QR-code verwijst gebruikers echter niet door naar de legitieme site, maar juist een phishingwebsite.

Op grote schaal verspreid

De brief is uit naam van DigiD op grote schaal verspreid , zowel online als fysiek. De brief lijkt op het eerste oog sterk op legitieme brieven van DigiD. Zo kloppen vermelde gegevens als adresgegevens en telefoonnummer, en is de brief voorzien van een logo van de Rijksoverheid.

Diverse politiediensten waarschuwden de afgelopen dagen al voor de brief. Ook plaatste DigiD een waarschuwing op zijn website. "Valse brief in omloop Heeft u een brief ontvangen over het ‘opnieuw activeren’ van uw DigiD? Mogelijk is deze brief een vals bericht", schrijft DigiD op zijn website.