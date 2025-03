200 Belgische winkels gaan leeftijd van klanten inschatten met AI

De Belgische beroepsfederaties van persboekhandels Perstablo en Prodipresse lanceren het eerste intelligente 'PASSage'-apparaat . Dit apparaat schat de leeftijd van jonge klanten in die tabak, sigaretten, alcohol of krasloten willen aanschaffen. Zo'n 200 winkels in België gaan het apparaat gebruiken.

De eerste PASSage is gisteren onthuld in de Press Shop in Docks Bruxsel. Het apparaat zet kunstmatige intelligentie (AI) in om de leeftijd van klanten te schatten. Het scant daarbij het gezicht van klanten, en maakt op basis van hun gezichtscontouren een inschatting van hun leeftijd. Winkeliers hoeven hierdoor klanten minder vaak om een identiteitskaart te vragen.

Verbale agressie en fysiek geweld

“In theorie lijkt het uitvoeren van een leeftijdscontrole kinderspel. Maar in werkelijkheid is het totaal anders,” zegt Yannick Gyssens, voorzitter van Perstablo tegen Gandola . “Vooral in een stedelijke context, waar zo'n leeftijdscontrole dreigt te ontaarden in een verbale aanval op de verkoper. In een kleine minderheid van de gevallen kan het zelfs escaleren tot fysiek geweld.”

De PASSage automatiseert een deel van de controle. Dit moet er onder meer voor zorgen dat de klant zich niet aangevallen voelt door de verkoopmedewerker en de hoeveelheid discussies terugdringen.