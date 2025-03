Staatssecretaris Szabó: 'Doorgifte van EU-data naar VS kan vooralsnog doorgaan'

Het recente ontslag van bepaalde leden van de Amerikaanse Privacy and Civil liberties Oversight Board (PCLOB), die toezicht houdt op de inlichtingendiensten, doet geen afbreuk aan het functioneren aan het adequaatheidsbesluit voor de Verenigde Staten (VS). Vooralsnog kan de doorgifte van EU-gegevens naar het land dan ook doorgaan. Dit meldt staatssecretaris Szabó van Digitalisering en Koninkrijksrelaties in een kabinetsreactie op de houdbaarheid van de EU-VS afspraken over privacy en mogelijke impact voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de Amerikaanse diensten. De staatssecretaris reageert hiermee op onrust die is ontstaan door het ontslag van leden van de PCLOB.

Strenge eisen

De AVG vereist dat de verwerking en opslag van persoonsgegevens aan strenge eisen voldoet. Doorgifte van data aan derde landen waaronder de VS is alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Dit moet ervoor zorgen dat het land een vergelijkbaar beschermingsniveau biedt voor gegevens.

Sinds juli 2023 is een adequaatheidsbesluit van kracht voor de VS. Dit betekent in de praktijk dat de VS een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt voor de doorgifte van EU-gegevens, op voorwaarde dat dit in lijn is met het Data Privacy Framework (DPF). Dit raamwerk omvat maatregelen die de toegang tot EU-gegevens door Amerikaanse inlichtingendiensten beperken. Ook is een verhaalmechanisme ingericht. Dit voorziet onder meer in een Data Protection Review Court (DPRC), dat klachten van EU-burgers onafhankelijk behandelt.

Doorlopend toezicht

"De EC houdt doorlopend toezicht op ontwikkelingen in derde landen die mogelijk gevolgen hebben voor het functioneren van adequaatheidsbesluiten. Zo heeft in juli 2024 de eerste evaluatie van het DPF plaatsgevonden. De EC stelde daarin vast dat de Amerikaanse overheid de voor het adequaatheidsbesluit en decreet 14086 noodzakelijke structuren, processen en procedures heeft ingericht", aldus Szabó.

De staatssecretaris: "De recente ontwikkelingen met betrekking tot het ontslaan van bepaalde leden van de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de Privacy and Civil liberties Oversight Board (PCLOB), doen daaraan niet noodzakelijk afbreuk." Ook meldt de staatssecretaris dat indien blijkt dat de VS niet langer een adequaat beschermingsniveau biedt, de Europese Commissie het adequaatheidsbesluit kan intrekken, wijzigen of tijdelijk schorsen. Dit zou betekenen dat doorgifte van gegevens naar de VS niet langer op basis van het DPF kan plaatsvinden.