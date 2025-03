Signal hekelt uitspraken WhatsApp: juist grote privacyverschillen

Signal is niet te spreken over uitspraken van WhatsApp dat er geen grote verschillen tussen beide chatapps zijn, zo laat Signal-directeur Meredith Whittaker in een persbericht aan Security.NL weten. Vorige week stelde WhatsApp-directeur Will Cathcart dat er veel roddels rondgaan in Nederland, bijvoorbeeld over het verzamelen van metadata door de chatapp. "Meta houdt niet bij wie je berichten stuurt en van wie je berichten ontvangt. We lezen niks bij en delen ook geen contacten met Meta. Elk bericht, foto, video en elk gesprek dat je voert op WhatsApp wordt beschermd door end-to-end encryptie", zo stelde hij.

"In sommige opzichten vinden we het amusant om te zien dat WhatsApp de grenzen van de realiteit oprekt om te beweren dat ze net als Signal zijn - we vinden het soort van een compliment wanneer een groot BigTech-platform aan de standaard probeert te voldoen die wij hebben gesteld en cool zoals wij willen zijn. Maar de gevolgen van zulke marketingpraatjes zijn groot, dus we moeten de feiten rechtzetten", aldus Whittaker.

De Signal-directeur voegt toe dat WhatsApp de end-to-end encryptietechnologie van Signal licenseert om zo de inhoud van berichten te beschermen. "Echter, en dit is belangrijk, WhatsApp verzamelt en deelt wanneer vereist grote hoeveelheden intieme informatie die in tegenstelling tot Signal niet met end-to-end encryptie is beveiligd. Het gaat om je locatie, je contactenlijsten, wanneer je iemand een bericht stuurt, wanneer je stopt, wie erin je groepschats zitten, je profielfoto... en veel meer."

Whittaker claimt dat deze data zeer onthullend is. Signal kan deze data niet verstrekken, voegt ze toe. Verder stelt de Signal-directeur dat de broncode van Signal beschikbaar is. "Deze verschillen zijn misschien marketinggeneuzel voor Meta, maar voor ons zijn het fundamentele kwesties van leven en dood die het publiek verdient om te begrijpen, zodat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken."