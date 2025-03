GroenLinks-PvdA wil verbod van apps die privacy militairen schaden

GroenLinks-PvdA heeft minister Brekelmans van Defensie gevraagd om een verbod van sportapps en andere apps die de privacy van militairen op militair terrein schaden, alsmede het heroverwegen en aanscherpen van het beleid rond het gebruik van Amerikaanse apps door militairen. Aanleiding is berichtgeving dat via sportapp Strava de identiteit en in sommige gevallen ook het woonadres en de profielfoto van honderden Nederlandse militairen is te achterhalen.

"Deelt u de mening dat, vanuit het veiligheidsperspectief voor Nederlandse militairen, maximale privacybescherming op online platforms noodzakelijk is?", vragen GroenLinks-PvdA-Kamerleden Nordkamp en Kathmann. "Op welke manier doet u aan advisering en voorlichting voor militairen over online veiligheid? Welke regels gelden er voor zowel werk- als privé telefoongebruik? Verschilt dit tussen militairen in Nederland en uitgezonden militairen?"

De Kamerleden willen ook weten of minister Brekelmans bereid is tot meer dwingende maatregelen. "Zoals het verbieden van sportapps en andere apps die de privacy van militairen schaden op militair terrein? Zo nee, waarom niet?" De bewindsman moet ook duidelijk maken welke technische mogelijkheden hij ziet om de veiligheid van militairen beter te beschermen bij het gebruik van sportapps, datingapps of andere apps die hun data verzamelen.

"In hoeverre zijn militairen die een gesloten account hebben echt veilig? Welke derde partijen hebben toegang tot de informatie die Strava verzamelt, ook als een account gesloten is? Waaruit blijkt dit?", vragen Nordkamp en Kathmann verder. Als laatste willen de Kamerleden weten of de minister gezien de geopolitieke situatie aanleiding ziet om het beleid rond het gebruik van Amerikaanse apps door militairen te heroverwegen en aan te scherpen. Brekelmans heeft drie weken om met een reactie te komen. Eerder stelden ook CDA en D66 Kamervragen over het onderwerp.