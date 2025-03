Leiden: gps-tracking van bezoekers binnenstad voldoet aan AVG

Het gebruik van gps-tracking om zo de herkomst, aantallen en spreiding van bezoekers aan de Leidse binnenstad te analyseren voldoet aan de AVG, zo stelt het stadsbestuur van Leiden. D66, PvdA en PvdD hadden het college vragen over de werkwijze gesteld. "De gemeente Leiden monitort bezoekers van Leiden op basis van bij een dataleverancier ingekochte gps-gegevens om zo de bezoekersaantallen, bezoekersprofielen en bezoekersherkomst te monitoren. Inzichten hierin helpen de Leidse bezoekerseconomie verder te ontwikkelen, maar de privacy van onze bezoekers loopt hiermee gevaar en dat past niet bij een gastvrije stad", zo staat in de vragen van de partijen.

"Is de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ wat het college betreft een valide grond voor de applicaties om persoonsgegevens te verzamelen en deze te verkopen aan een dataverzamelaar?", wilden de drie partijen onder andere weten. Het college werd ook gevraagd hoe er wordt gecontroleerd of de gecontracteerde dataverzamelaar, waar de anonieme data wordt ingekocht, op een rechtmatige manier persoonsgegevens verwerkt.

"Wij willen benadrukken dat de monitoring voldoet aan de AVG. Leiden gebruikt in deze datamonitor geen persoonsgegevens. Wel worden geanonimiseerde locatiegegevens gebruikt, die niet herleidbaar zijn tot individuen", laat het college in een reactie weten. "Er heeft geen toetsing door de AP plaatsgevonden. Dit was niet noodzakelijk, omdat er geen persoonsgegevens worden verwerkt."

De gemeenteraadsleden hadden ook gevraagd hoe de gemeente bezoekers attendeert op het gebruik van locatiegegevens. Daarop laat het college weten dat er een informatiepagina online staat. "Verder is het belangrijk dat iedereen zich bewust is dat via je mobiele telefoon continu data worden verzameld en gedeeld, tenzij je daar actief maatregelen op neemt. gps-tracking wordt zo jaarrond overal in Nederland uitgevoerd, als individuen daar toestemming voor gegeven hebben via apps. Ook als wij geen data-analyse zouden uitvoeren via de monitor, worden deze data alsnog verzameld."

Het college merkt op dat de expliciete toestemming van gebruikers de basis vormt voor het verzamelen van locatiegegevens door apps. "Echter, wij onderkennen dat gebruikers zich mogelijk niet altijd volledig bewust zijn van de consequenties van deze toestemming, zoals bij veel mobiele applicaties het geval kan zijn. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt binnen de discussie over de balans tussen gebruiksvriendelijkheid en transparantie in gegevensverzameling. Dit punt wordt meegenomen in de evaluatie van de datamonitor." Deze evaluatie staat voor eind 2026 gepland.