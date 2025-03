Gebruikers failliet dna-testbedrijf 23andMe opgeroepen data te verwijderen

Gebruikers van dna-testbedrijf 23andMe zijn opgeroepen om hun data bij het bedrijf te verwijderen, aangezien het in de Verenigde Staten faillissement heeft aangevraagd. Via 23andMe konden gebruikers hun dna laten testen om te zien waar hun voorouders vandaan komen en in contact te komen met andere familieleden op het platform. Daarnaast kon er ook worden getest op gezondheidsgerelateerde zaken. Het bedrijf kreeg in 2023 met een gevoelig datalek te maken, waarbij de afstammingsgegevens van 6,9 miljoen gebruikers werden gestolen.

Nu het bedrijf failliet is bestaat het risico dat de gegevens van gebruikers onderdeel van de boedel kunnen worden. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben onder andere de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Californië gebruikers opgeroepen om hun data te verwijderen. "Californië heeft robuuste privacywetgeving die consumenten controle geeft en een bedrijf kunnen opdragen hun genetische data te verwijderen", aldus procureur-generaal Rob Bonta.

Vanwege de financiële problemen van 23andMe adviseert Bonta gebruikers om hun rechten uit te oefenen en 23andMe op te dragen hun data en dna-materiaal te vernietigen. 23andMe heeft aangegeven dat het privacybeleid in het geval van een verkoop niet zal worden gewijzigd. In het beleid staat dat gebruikersgegevens niet met verzekeringsmaatschappijen of zonder gerechtelijk bevel met opsporingsdiensten worden gedeeld. Het bedrijf kan het beleid echter elk moment aanpassen, aldus TechCrunch.