Microsoft Office 365 en Chromebooks dominant in Nederlands onderwijs

Nederlandse onderwijsinstellingen maken op grote schaal gebruik van Microsoft Office 365 en Chromebooks, zo laat staatssecretaris Paul van Onderwijs weten, die onderzoek naar alternatieven voor de producten van Big Tech laat uitvoeren. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs had de staatssecretaris vragen gesteld over de digitalisering en leermiddelen in het funderend onderwijs.

Volgens Paul blijkt uit cijfers van 2021 dat Microsoft Office 365 destijds door 79 procent van het primair onderwijs en 83 procent van het voortgezet onderwijs wordt gebruikt. Google Workspace volgt op afstand met respectievelijk percentages van 45 en 32 procent. In het primair onderwijs wordt veruit het meest gebruikgemaakt van Chromebooks (60 procent), gevolgd door de Apple iPad (25 procent) en Windows laptops/desktops (15 procent).

In het voortgezet onderwijs wordt meer gebruikgemaakt van Windows devices (58 procent) en Chromebooks (32 procent). IPads/MacOS devices worden volgens de staatssecretaris met 10 procent beduidend minder gebruikt. "Naar verwachting is het gebruik van genoemde producten sinds dit meetmoment toegenomen", voegt Paul toe.

De staatssecretaris stelt dat vanwege een aantal trends op de onderwijsmarkt educatieve tools van uitgeverijen en producten van softwareleveranciers steeds sterker verweven raken met de platforms van grote techbedrijven. "Dit leidt tot toenemende zorgen over de afhankelijkheid van Big Tech op scholen. Hierdoor kunnen publieke waarden in het geding komen, zoals keuzevrijheid, privacy en autonomie in het onderwijs. OCW onderzoekt daarom of en hoe meer ruimte gecreëerd kan worden voor alternatieven voor software van de grote techbedrijven binnen het onderwijs."

Goedkope onderwijslicenties

De Kamercommissie had ook gevraagd of het het grootschalig aanbieden van goedkope onderwijslicenties aan leerlingen, zoals een Microsoft 365 Education-pakket, tot een afhankelijkheid leidt van diensten van één leverancier in het latere werkende leven en of Paul een meerwaarde ziet in het blootstellen van leerlingen aan alternatieve software in het onderwijs, om zo niet te afhankelijk te worden van één leverancier, nu en in de toekomst.

Volgens de staatssecretaris is er geen onderzoek waaruit blijkt dat het gebruik van software van één leverancier tot afhankelijkheid leidt in het latere werkende leven. "Het is wel wenselijk dat het gebruik van software wordt ingevuld op een manier die leerlingen het beste voorbereid op hun toekomst. Dit vergt van docenten en leerlingen een combinatie van fundamentele kennis die ongeacht de technologie relevant is en adaptieve kennis die aansluit op de specifieke software."