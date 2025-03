Hoogleraar: inlichtingendiensten kunnen encryptie Signal kraken

Er zijn inlichtingendiensten die in staat zijn om de encryptie van Signal te kraken en met berichten van gebruikers mee te lezen, zo stelt Kenneth Lasoen, hoogleraar Inlichtingendiensten aan de universiteit Antwerpen, tegenover de Belgische omroep VRT. "Signal is heel populair geworden omdat het een beetje een antwoord was op WhatsApp", zegt Lasoen.

"De Amerikaanse wetgeving verplicht bedrijven zoals Meta namelijk om toegang te verlenen tot hun data wanneer dat gevraagd wordt. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de inhoud van gesprekken, waarbij het niet uitmaakt of die data op Amerikaans grondgebied aanwezig zijn of niet", gaat de hoogleraar verder. "Signal biedt daar een alternatief, dat op papier heel goed is op het vlak van privacy."

Volgens Lasoen zijn er 'natuurlijk' wel inlichtingendiensten die over de capaciteiten beschikken om Signal toch te penetreren en de encryptie te kraken, zodat er kan worden meegelezen met berichten van gebruikers. "Bovendien is een app die heel populair wordt steeds vaker het doelwit van bepaalde inlichtingendiensten die over de capaciteiten beschikken om die communicatie in te zien." De hoogleraar geeft verder geen informatie of bewijs om zijn stelling te onderbouwen.

Als alternatief voor Signal wijst Lasoen naar chatapp Threema. "Een app die momenteel heel geliefd is als communicatiemiddel van veiligheidsdiensten en ook door de veiligheidsdiensten in ons land gebruikt wordt." De hoogleraar voegt toe dat Threema de voor de communicatie gebruikte encryptiesleutels om de zoveel tijd verandert. "Wanneer een hacker de sleutel van jouw communicatie via Threema dus in handen zou krijgen, kan die jouw berichtgeving uit het verleden niet inzien."