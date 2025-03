EFF: online tracking volledig doorgeslagen, surveillance businessmodel internet

Eindgebruikers willen gemak en hebben vaak niet door wat de kosten daarvan zijn. En ze hebben natuurlijk nooit tijd over, dus verdiepen ze zich er nooit in. Een aantal goede media rapportages en nieuwsberichten over hoe deze tracking en het verkoop van die data het leven van mensen heeft geruïneerd of zelfs gekost zou goed doen aan de bewustzijn onder de gemiddelde bevolking. Advies om een adblocker te installeren mag er ook bij komen, zeker gezien het NSA-geadviseerd is.



En de autoriteiten zouden harder mogen ingrijpen en handhaven bij cookie banners die niet voldoen.

Gewoon pijnlijke boetes uitdelen en als er geen overduidelijk bewijs is, stevige waarschuwingsbrief sturen.

Niet om te dreigen, maar gewoon om de beheerder even wakker te schudden.



De meeste websites hebben advertenties en tracking omdat het geld oplevert. Dit is vaak om de kosten te vergoeden, gezien een website hosten niet bepaald gratis is. Ik denk dat dit een kern oorzaak is van de hele advertentiemarkt, en als dit opgelost kan worden zal de noodzaak voor tracking afnemen. Mogelijk kan dit een feature worden in adblockers waar advertentie-vrije websites een mini-donatie krijgen? (willekeurig idee)