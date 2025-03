'Italiaanse overheid gebruikte Paragon-spyware tegen oprichters NGO'

De Italiaanse overheid zou de Graphite-spyware van het spywarebedrijf Paragon hebben ingezet tegen twee oprichters van een NGO, zo zou een overheidsfunctionaris tijdens een vertrouwelijk overleg hebben gesuggereerd. Amnesty International spreekt van een 'groeiende spywarecrisis' in Europa. Vorige week meldde Amnesty dat een Italiaanse journalist en twee oprichters van een NGO die zich inzet voor vluchtelingen op zee het doelwit waren geworden van spyware.

Verschillende activisten en journalisten hadden ook van WhatsApp een bericht ontvangen dat hun telefoons het doelwit van spyware waren geworden. De Italiaanse overheid ontkende betrokkenheid. Tijdens een vertrouwelijk overleg zou de toezichthouder van de Italiaanse inlichtingendiensten hebben laten weten dat de Italiaanse overheid toestemming voor de spyware had gegeven en de procureur-generaal van Rome een gerechtelijk bevel hiervoor verstrekte. Vervolgens gebruikten de inlichtingendiensten de spyware voor onderzoek naar illegale immigratie. La Repubblica deelde een gedeelte van het overleg, zo melden Euractiv en The Guardian.

Een Italiaanse inlichtingencommissie doet onderzoek of het gebruik van de spyware wel aan Italiaanse wetgeving voldoet. Gedurende het onderzoek is het contract met Paragon opgeschort. "De schokkende ontdekking dat de zeer invasieve Graphite-spyware van Paragon is gebruikt tegen mensenrechtenbeschermers en journalisten in Italië onderstreept de verslechterende digitale surveillancecrisis in Europa", aldus Amnesty. Onlangs publiceerde ook het Canadese Citizen Lab onderzoeksresultaten over het gebruik van spyware in Italië.