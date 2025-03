FT: Brussel gaat Meta beboeten voor 'betaal of oké' model Facebook en Instagram

De Europese Commissie zal volgende week Meta beboeten voor het gebruik van een 'betaal of oké' model op Facebook en Instagram. Ook zal het techbedrijf worden opgedragen om het model te veranderen, zo meldt de Financial Times op basis van ingewijden. De boetes zullen echter minimaal zijn om verdere escalatie met de VS te voorkomen, aldus de krant.

Als onderdeel van het 'betaal of oké' model moeten gebruikers van Facebook of Instagram een maandelijks bedrag per maand per account betalen. Als ze dit bedrag niet kunnen of willen betalen, gaan ze er automatisch mee akkoord dat ze worden gevolgd en hun persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties worden gebruikt. Vorig jaar stelde de Europese Commissie dat dit model in strijd is met de DMA-wetgeving.

De 'binaire keuze' dwingt gebruikers om toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties of het betalen van een maandelijks bedrag, aldus Brussel. De DMA-wetgeving verplicht dat gatekeepers, platforms met grote aantallen gebruikers, toestemming vragen aan gebruikers voor het combineren van hun persoonlijke data op verschillende platforms en andere diensten. Wanneer gebruikers weigeren zouden ze nog steeds toegang moeten kunnen hebben, alleen dan tot een minder gepersonaliseerd alternatief.

In het geval van Meta's 'betaal of oké' model zou dit advertentiemodel niet aan de DMA voldoen. Zo kunnen gebruikers niet kiezen voor een dienst die minder van hun persoonlijke data gebruikt maar gelijk is aan de 'gepersonaliseerde advertenties' gebaseerde dienst. Daarnaast kunnen gebruikers hun rechten niet uitoefenen met betrekking tot het vrijelijk geven van toestemming voor het combineren van hun persoonlijke data.

"Om aan de DMA te voldoen, moeten gebruikers die geen toestemming geven nog steeds toegang krijgen tot een gelijkwaardige dienst die minder van hun persoonlijke data gebruikt, in dit geval voor gerichte advertenties", liet Brussel vorig jaar weten. Hoe hoog de boete voor het bedrijf zal zijn is nog onbekend. Daarnaast zou de Europese Commissie van plan zijn om Meta op te dragen het model te veranderen.