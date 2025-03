Schoof herhaalt: telefoons zijn te hacken en af te luisteren microfoons

Door Named: Waarom zijn er normale telefoons aanwezig in deze gesprekken?

We hebben gezien wat er aan de andere kant van de oceaan gebeurde, en in de opvolgende Lubach aflevering was er een interview te zien waarin een minister die veilige telefoon niet paraat had. (

En het lijkt er op dat er voornamelijk gewone telefoons gebruikt worden. Dit kan natuurlijk echt niet!



Hoe kan het dat de OPSec in de hoogste kringen van Nederland niet op orde is?

We hebben 18 miljoen inwoners die op de overheid vertrouwen als het aankomt op veiligheid!

Iets zit mij helemaal niet lekker aan deze uitspraak van ambtelijk doorgewinterde ex-AIVD topman, nu premier.Ik heb ook wel eens die indruk dat Schoof zich cryptisch in het openbaar uitlaat, over dat lekken tussen de BBB en zijn PVV minister bijvoorbeeld, om de boodschap met de mensen in het veld te bereiken, mensen die niets meer telefonisch, via de app of computer kunnen bespreken. Maar misschien wel de anonieme burgerwacht zijn.AIVD zit wel achter die autonomen en hun organisaties met hun volkstribunalen en sheriffs aan. Ben benieuwd of er nog arrestaties in die hoek gedaan gaan worden binnenkort. Dit is een organisatie met Amerikaanse roots en antecedenten, en cyberspeeltjes en het is helemaal niet duidelijk waar ze die vandaan hebben.Er zijn er wel veel heel actief op het FOK-forum als ik dat allemaal daar zo lees, dus dat zou voor Justitie toch niet zo moeilijk moeten zijn. Doe een inval bij de uitbater van die site, en onderzoek die servers.Maar het OM heeft het ook moeilijk te functioneren, stond artikel gisteren in de NRC. OM gooit zijn systemen er echt niet zomaar plat. Dan is er echt iets aan de hand.AIVD zal toch niet doof zijn? Is er iets mis met het grote oor of communicatie tussen de MIVD, AIVD en Justitie? AIVD kan toch een beroep doen op de MIVD? Of is het leger een staatsgreep op de burgermaatschappij aan het uitvoeren?Laatst al de door AI geschreven strafvonnis, heeft dat er ook mee te maken.Zijn Nederlanders blind of nog steeds naïef en te goed van vertrouwen.Misschien moet Nederland ook maar eens een onafhankelijke hoogleraar Veiligheidsdiensten aanstellen net zoals in Belgie. Eentje die voor het volk op radio en tv kan toelichten wat Kremlinologen en Amerikanisten en Anglofielen al vanaf de jaren '60 doen.Oude ambachten laten herleven. Op universitair en wetenschappelijk niveau, en ze met gewone mensen hun kennis laten delen.