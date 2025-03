Digitale meldplicht bij stadionverbod met kastje dat vingerafdruk leest

De gemeenten Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht kunnen vanaf volgende maand de 'Mini ID' inzetten om een gebiedsverbod met digitale meldplicht op te leggen aan overlastgevende voetbalsupporters. De Mini ID is een klein draagbaar kastje waarmee personen die een stadionverbod hebben zich op bepaalde momenten tijdens bepaalde wedstrijden met hun vingerafdruk moeten melden.

"Een digitale meldplicht is wettelijk al langer mogelijk maar kon in de praktijk nog niet worden opgelegd omdat de techniek nog niet bestond. Een fysieke meldplicht, waarbij personen zich op een bepaald tijdstip moeten melden op een afgesproken locatie, wordt weinig opgelegd. Dit wordt beschouwd als een zwaar middel dat disproportioneel kan zijn ten opzichte van de overtreding, en het legt beslag op capaciteit van de politie die op locatie de meldplichtige moet ontvangen en registreren", aldus het ministerie van Justitie. "De digitale meldplicht neemt deze bezwaren weg."

Eind vorig jaar werd al in de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Leeuwarden een proef met de Mini ID gehouden. In deze fase van de pilot werd de bruikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en techniek getest, net als de privacy van gebruikers. Via het apparaatje kan worden gekeken of iemand zich binnen of buiten het verboden gebied bevindt en of aan de meldplicht wordt voldaan.

"De Mini ID kan ervoor zorgen dat relschoppers met een gebiedsverbod makkelijker kunnen worden geweerd uit het verboden gebied. Als de meldplichtige wel in het verboden gebied is op het moment dat diegene daar niet mag zijn, is er sprake van een overtreding en kan dit leiden tot vervolging door het OM", zo stelt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. "De digitale meldplicht helpt om te voorkomen dat overlastgevers opnieuw de openbare orde verstoren." De bewindsman zegt te hopen op een succesvolle volgende fase van de pilot, zodat de Mini ID breder kan worden uitgerold. De huidige proef zal acht maanden duren en daarna worden geëvalueerd.