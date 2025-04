Brussel wil oplossingen voor rechtmatige toegang tot versleutelde data

Ik denk dat we over een paar jaar encrypted data hebben die met meerdere keys te decrypten is. Prima mogelijk. 1 key voor de user en de andere voor Europol. Ik heb de laatste jaren veel tijd en geld geinvesteerd om mij helemaal los te weken uit de public cloud en bigtech, en heb enkel nog een beetje data staan bij een EU only hoster. Verder draait alles op OpenSource software.



Uiteindelijk zal het dus allemaal self hosted binnen de muren van mijn eigen huis (is het nu al voor 95%) gaan worden.



Alle public cloud en commerciele NON OSS software zal mee gaan met de beweging van encryptie backdoors. Blijft OpenSource software met encryptie ondersteuning over. Dat wordt illegaal of men stelt de gebruikers strafbaar.

Dit strijkt zo tegen mijn haren in. Ik ga echt niet wijken voor dit soort EC bemoeizucht.