DrayTek: updates voor aangevallen routers al jaren beschikbaar

Vorige maand kregen internetproviders te maken met aanvallen op DrayTek-routers, waardoor de apparaten hun internetverbinding verloren of er een reboot plaatsvond. Volgens DrayTek waren met name oudere modellen het doelwit of apparaten met verouderde firmware. De betreffende firmware-updates waarmee de aanvallen zijn te voorkomen zijn volgens de fabrikant al sinds 2000 beschikbaar.

Vorige week stelde DrayTek nog op X dat het probleem mogelijk te maken had met een eerder onthulde kwetsbaarheid van begin maart. Een aantal dagen later verscheen er een nieuw beveiligingsbulletin waarin de fabrikant laat weten dat het een oud probleem betreft en veel van de routers in kwestie end-of-life zijn en niet meer worden ondersteund. "Veel van deze apparaten zijn jaren geleden neergezet en sindsdien niet meer geüpdatet", zo staat in het bulletin. Daarnaast zouden de aanvallen ook te maken hebben met het feit dat SSL VPN en HTTP/HTTPS remote management via de WAN-interface toegankelijk zijn.

DrayTek adviseert ook voor deze oudere modellen om de meest recente firmware-update te installeren. Daarnaast wordt aangeraden om niet gebruikte services uit te schakelen. Verder voegt de netwerkfabrikant toe dat het uitschakelen van SSL VPN en Web Management bescherming tegen de aanvallen biedt. Vorige week meldde securitybedrijf GreyNoise nog dat DrayTek-routers het doelwit van aanvallen zijn, waarbij meerdere oudere kwetsbaarheden worden ingezet.