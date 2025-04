Onderzoek: publiek veel negatiever over impact 'AI' dan 'AI-experts'

Het publiek is veel negatiever over de impact van 'AI' dan mensen die als 'AI-expert' worden aangeduid, zo stelt het Pew Research Center op basis van onderzoek onder meer dan 5400 Amerikaanse volwassenen en duizend mensen die zich voor hun werk of onderzoek met 'AI' of gerelateerde technologie bezighouden. Deze laatste groep kreeg het label 'AI-expert'. Uit de onderzoeksresultaten blijkt een groot verschil tussen hoe het publiek en 'experts' tegen 'AI' aankijken.

Zo denkt 43 procent van de Amerikaanse volwassenen dat 'AI' schadelijk voor hen zal zijn, terwijl 24 procent er denkt te van profiteren. Bij de 'AI-experts' is 15 procent negatief, tegenover 76 procent die denkt dat ze er persoonlijk profijt van hebben. Op de vraag of 'AI' een positief effect op de VS zal hebben is er wederom een kloof zichtbaar. 35 procent van het publiek is negatief, 17 procent positief. Bij de 'experts' is juist een groot deel positief (56 procent) en een minderheid (15 procent) negatief.

Verder denkt een meerderheid van het publiek dat er door de komst van 'AI' banen verloren zullen gaan. Bij de 'experts' is dit beeld meer gemengd. Waar publiek en 'experts' zich wel vinden is in de regulering van 'AI'. Een meerderheid van beide groepen denkt niet dat de overheid 'AI' effectief zal reguleren en ook heeft een meerderheid geen vertrouwen in het 'verantwoord' ontwikkelen van 'AI' door bedrijven.