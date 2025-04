'Windows 11 voor het eerst meestgebruikte Windowsversie in Nederland'

Nog een aantal maanden en dan stopt Microsoft de ondersteuning van Windows 10. Het besturingssysteem zal vanaf 14 oktober geen beveiligingsupdates meer ontvangen, tenzij gebruikers of bedrijven een betaald onderhoudscontract afsluiten. Lange tijd was Windows 10 de meestgebruikte Windowsversie in Nederland, maar is nu voor het eerst verdrongen door Windows 11, zo claimt marktvorser StatCounter.

Had Windows 10 in februari onder Nederlandse Windowsgebruikers nog een aandeel van zo'n 53 procent, dat daalde in maart naar bijna 43 procent. Windows 11 zag het aandeel volgens StatCounter juist stijgen van zo'n 45 procent naar bijna 56 procent. Eén procent van de machines zou nog op Windows 7 draaien. Wereldwijd heeft Windows 10 nog altijd het grootste marktaandeel, maar ook daar is een verschuiving zichtbaar. Microsoft is dit jaar begonnen om Windows 10-gebruikers via allerlei meldingen naar Windows 11 te laten upgraden.