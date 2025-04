AP: Nederlandse websites overtraden wet met foute cookiebanners

Nederlandse websites hebben met hun cookiebanners de wet overtreden, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De toezichthouder gaat de komende jaren constant en automatisch de cookiebanners van tienduizend Nederlandse websites scannen om te controleren of die duidelijk genoeg zijn. Vorig jaar startte de AP vijf onderzoeken naar de cookiebanners van Nederlandse websites. In alle gevallen overtraden de organisaties met deze websites de wet, zo oordeelt de toezichthouder.

De onderzochte organisaties vroegen wel toestemming voor het plaatsen van cookies en andere volgsoftware, maar niet op een goede manier. De knop om cookies te weigeren zat bijvoorbeeld verstopt, of de toestemming was al vooraf aangevinkt. In sommige gevallen plaatsten de websites al cookies voordat de bezoeker toestemming had gegeven, of zelfs nadat de bezoeker cookies had geweigerd.

De AP merkt op dat voor het plaatsen van trackingcookies altijd toestemming is vereist. Een cookiebanner is echter niet altijd verplicht. Als een website alleen strikt noodzakelijke (functionele) cookies gebruikt, hoeft de organisatie geen toestemming te vragen. Bijvoorbeeld als een webshop cookies alleen gebruikt om te onthouden welke producten er in het winkelmandje van de bezoeker zitten.

De onderzochte organisaties, van wie de namen niet bekend zijn gemaakt, hebben inmiddels hun cookiebanners aangepast. "Organisaties die niet voldoen aan de wet, krijgen eerst een waarschuwing en de kans om de cookiebanner aan te passen. Bij ernstige overtredingen of als een organisatie weigert de cookiebanner aan te passen, is de kans groot dat de AP handhavend optreedt met boetes of andere sancties", zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.