Triodos biedt klanten tegen betaling toch nieuwe Identifier aan

Klanten van Triodos kunnen tegen betaling toch een nieuwe Identifier aanvragen en zijn zo niet verplicht om de smartphone-app te gebruiken, wat weer een account bij Apple of Google vereist. Dat laat De Correspondent weten. "Als je Identifier toe is aan vervanging, dan stap je over op Mobiel Bevestigen. Je ontvangt geen nieuwe Identifier. Met Mobiel Bevestigen verandert de manier waarop je inlogt en opdrachten bevestigt in Internet Bankieren en de Mobiel Bankieren app. Je gebruikt voortaan alleen een persoonlijke inlogcode en hebt je Identifier niet meer nodig", aldus Triodos op de eigen website.

In tegenstelling tot wat de website laat weten, en wat ook door medewerkers wordt gezegd, kunnen klanten tegen een betaling van twintig euro een nieuwe identifier bestellen. Een klant van Triodos deed tegenover De Correspondent zijn beklag dat zijn bank hem via de smartphone-app verplicht om van Apple of Google gebruik te maken. Ook andere banken doen dit, aldus De Correspondent op basis van een rondgang. De bank-apps zijn alleen beschikbaar in de appstores van de techbedrijven en om daar toegang toe te krijgen is een account bij Apple of Google nodig.

Banken stellen dat ze de apps vanwege veiligheidsredenen alleen op deze manier aanbieden. "Ik vraag mij af: waarom vindt mijn bank het wél veilig als mijn persoonsgegevens bij Google liggen?", aldus de klant. "Een belangrijk deel van de toegang tot het financiële verkeer voor burgers hangt nu af van twee techbedrijven waarop de banken steunen." De klant merkt op dat alternatieve methoden, zoals identifiers en onafhankelijke, publieke appstores, noodzakelijk zijn ‘om burgers én banken digitaal weerbaar te houden'.