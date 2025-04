GEC vraagt Zweeds parlement tegen encryptie-backdoor te stemmen

De Global Encryption Coalition, een coalitie van meer 230 experts, organisaties en bedrijven die zich voor encryptie inzetten, hebben het Zweedse parlement via een open brief gevraagd om tegen wetgeving te stemmen waardoor bedrijven in het land worden verplicht een encryptie-backdoor te implementeren. Via de backdoor zouden opsporingsdiensten dan toegang tot de inhoud van berichten kunnen krijgen, ook als die end-to-end versleuteld zijn.

"Indien aangenomen zal de wetgeving platforms die end-to-end versleutelde diensten aanbieden met een onmogelijke keuze laten. Ze zullen of moeten voldoen en de security van hun diensten ondermijnen, of ze worden gedwongen de Zweedse markt te verlaten. In beide scenario's is het resultaat minder veilige en private communicatie voor Zweedse burgers, bedrijven en instellingen die op deze tools vertrouwen. Meer dan veertig procent van de Zweedse internetgebruikers profiteert direct van de security en privacy van end-to-end versleutelde chatdiensten", aldus de brief.

Volgens de brief moet de Zweedse overheid encryptie niet ondermijnen, maar investeren in moderne onderzoekstechnieken die gericht zijn en niet de veiligheid van alle gebruikers in gevaar brengen. "End-to-end encryptie is essentieel om de Zweedse belangen te beschermen." De brief is mede ondertekend door Bits of Freedom, Electronic Frontier Foundation, European Digital Rights (EDRi), Proton, Privacy International, Surfshark, het Tor Project en Tuta Mail.