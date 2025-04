OpenSSL lanceert LTS-versie 3.5 met quantumbestendige encryptie

De makers van OpenSSL hebben versie 3.5 gelanceerd die onder andere support voor quantumbestendige encryptie toevoegt. Het gaat hier om een long term stable (LTS) release die tot 8 april 2030 zal worden ondersteund. LTS releases ontvangen vijf jaar support, waarvan het laatste jaar alleen beveiligingsupdates. De vorige LTS release (OpenSSL 3.0) blijf tot 7 september dit jaar volledig ondersteund en kan tot 7 september 2026 op beveiligingsupdates rekenen.

OpenSSL behoort tot de meestgebruikte software voor het versleutelen van internetverbindingen. Websites maken er bijvoorbeeld gebruik van om het verkeer van en naar bezoekers te versleutelen. Eén van de nieuwe features in OpenSSL 3.5 is ondersteuning voor verschillende quantumbestendige encryptie-algoritmes. Het gaat om ML-KEM, ML-DSA en SLH-DSA, die vorig jaar nog door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) als encryptiestandaarden werden gekozen.

Verder is ook support voor het QUIC (Quick UDP Internet Connection) netwerkprotocol toegevoegd. Het gaat om server side QUIC ondersteuning en support voor third-party QUIC stacks. Ook is het nu mogelijk om support voor TLS-groepen 1.2 en eerder uit te schakelen die in RFC8422 beschreven staan. Een volledig overzicht van alle aanpassingen is op GitHub te vinden. De volgende versie van OpenSSL is versie 3.6 die voor oktober dit jaar gepland staat.