OpenSSH heeft na tien jaar support voor DSA-keys volledig verwijderd

OpenSSH heeft na een proces dat tien jaar in beslag nam support voor DSA-keys volledig verwijderd in de allernieuwste versie van de software. Het Digital Signature Algorithm (DSA) is een algoritme dat onder andere wordt gebruikt voor SSH key pairs waarmee gebruikers zich via SSH kunnen authenticeren.

OpenSSH, ook bekend als OpenBSD Secure Shell, is een verzameling van netwerktools gebaseerd op het SSH-protocol, en laat gebruikers op een beveiligde manier op bijvoorbeeld servers inloggen of op afstand machines beheren. Al in 2015 besloot het OpenSSH-team om DSA standaard uit te schakelen, omdat een 160 bit private key 'te zwak' is. Destijds werd ook het gebruik afgeraden.

OpenSSH heeft DSA echter altijd ondersteund, ook al zijn er veel betere alternatieven voorhanden. Het ontwikkelteam vond de kosten voor de ondersteuning van DSA inmiddels niet meer gerechtvaardigd. Daarom werd besloten de support voor DSA volledig te verwijderen. Vandaag is OpenSSH 10.0 gelanceerd waarin de support voor DSA volledig is verwijderd.

Verder is het quantumbestendige encryptie-algoritme mlkem768x25519-sha256 de standaard gemaakt voor het uitwisselen van keys. Daarnaast worden nu ook FIDO tokens ondersteund die geen attestation data teruggeven en zijn nog allerlei andere nieuwe features en bugfixes doorgevoerd.